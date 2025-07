Par mots Zé par dons Nyons

Par mots Zé par dons Nyons mercredi 16 juillet 2025.

Par mots Zé par dons

Temple de Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Concret choral pour chœur à 3 voix mixtes, récitants, piano

arrangement et conception générale et direction d’Eric Noyer

.

Temple de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 26 36 84 neeser@gmo.ch

English :

Concret choral for 3 mixed voices, reciters, piano

arrangement, general conception and direction by Eric Noyer

German :

Concret choral für Ch?ur mit 3 gemischten Stimmen, Sprecher, Klavier

arrangement und Gesamtkonzeption und Leitung von Eric Noyer

Italiano :

Corale concreta per coro a 3 voci miste, narratori, pianoforte

arrangiamento, concezione generale e direzione di Eric Noyer

Espanol :

Concreto coral para coro mixto a 3 voces, narradores, piano

arreglo, concepción general y dirección de Eric Noyer

