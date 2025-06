Par Tout Artiste à la fête du lancement de l’été Dullin! Square Dullin Rennes 11 juillet 2025

Par Tout Artiste à la fête du lancement de l’été Dullin! Square Dullin Rennes Vendredi 11 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Retrouvez Par Tout Artiste et les partenaires du quartier Bréquigny à la fête du lancement de l’été au square Charles Dullin!

Au programme: un atelier de sculpture en fil de fer, un bar à (faux) tattoos et une restitution des ateliers de confection de maquettes avec Joe Popi et de fabrication de briques avec Terlieux et de torchis avec Tiezbreiz.

Les autres partenaires proposeront aussi de nombreuses activités artistiques et sportives, des jeux, un goûter et un spectacle!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T18:00:00.000+02:00

1



Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine