Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE Salle de Réunion Izernore

Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE

Salle de Réunion Place de l’église Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Par Toutatis ou par Jupiter Quelles divinités et quelles pratiques religieuses chez les Gallo-Romains ? Par Audrey Ferlut, docteure en Histoire antique et enseignante-chercheuse. À l’issue de la conférence, une procession jusqu’au temple est proposée

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Salle de Réunion Place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

By Toutatis or by Jupiter: What deities and what religious practices did the Gallo-Romans adopt? By Audrey Ferlut, PhD in Ancient History and teacher-researcher. At the end of the lecture, a procession to the temple is proposed

L’événement Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE Izernore a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey