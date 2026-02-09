Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE Salle de Réunion Izernore
Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE Salle de Réunion Izernore samedi 25 avril 2026.
Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE
Salle de Réunion Place de l’église Izernore Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Par Toutatis ou par Jupiter Quelles divinités et quelles pratiques religieuses chez les Gallo-Romains ? Par Audrey Ferlut, docteure en Histoire antique et enseignante-chercheuse. À l’issue de la conférence, une procession jusqu’au temple est proposée
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Salle de Réunion Place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
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English :
By Toutatis or by Jupiter: What deities and what religious practices did the Gallo-Romans adopt? By Audrey Ferlut, PhD in Ancient History and teacher-researcher. At the end of the lecture, a procession to the temple is proposed
L’événement Par Toutatis ou par Jupiter Conférence GRATUITE Izernore a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey