PARA EXPO’ Auditorium des Champs Libres Rennes vendredi 27 mars 2026.

PARA EXPO’ Auditorium des Champs Libres Rennes 27 – 29 mars Ille-et-Vilaine

Vous avez des voix dans la tête ? Eux aussi ! Rentrez dans leurs psychés via des créations sonores et artistiques.

**Le Parallèle** **Tiers-Lieu**, administré par des 16-30 ans, vous invite à découvrir la **Para’Expo**, une exposition sur la santé mentale des 16-30 ans, co-construit en collaboration avec **Keur Eskemm** et **ESS cargo**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


