Para Tennis Tour Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 14:00 – 17:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit – Inscription au Para Tennis Tour Personne en situation de handicap, Jeune Public, Adulte

Lancé en janvier par la Fédération Française de Tennis, le Para Tennis Tour, tournée événementielle nationale ayant pour ambition de faire rayonner les disciplines du para tennis, fait escale à Nantes le 26 février 2026 de 14h à 17h. Organisée en partenariat avec l’AS Mangin Beaulieu Tennis, cette journée sera placée sous le signe du sport, du partage et de l’inclusion. Tout au long de la journée, les participants pourront s’initier au tennis-fauteuil, mais aussi aux autres pratiques proposées par la FFT au sein de ses clubs affiliés, telles que le tennis sourds et malentendants, le céci-tennis ou encore le para tennis debout, grâce à du matériel adapté et à l’accompagnement des professionnels de la fédération. Une nouvelle étape qui permettra de sensibiliser le public local aux différentes formes de pratique du Para Tennis, tout en identifiant de nouveaux pratiquants et talents désireux de rejoindre les clubs référencés du territoire.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://www.fft.fr/actualites/para-tennis-tour-programmation-calendrier-tennis-fauteuil-cecitennis-para-standing-debout-dates-yannick-noah



