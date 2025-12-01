Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond Bouzais

Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond

Organisée par les Vitrines Saint-Amandoises

Parade avec collecte de jouets neufs (sans emballages cadeaux) au profit de la Fabrique à sourires de l’Hôpital de Bourges (remis à la Compagnie des Nez en Plus). Départ à 14h00 rue des Maisons blanches à Bouzais et arrivée à 16h au Marché de Noël de Saint-Amand-Montrond, Place de la République. Déguisements er décorations des motos sur le thème de Noël appréciés. .

Rue des Maisons Blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 90 93

