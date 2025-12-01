Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond Bouzais
Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond Bouzais samedi 13 décembre 2025.
Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond
Rue des Maisons Blanches Bouzais Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Organisée par les Vitrines Saint-Amandoises
Parade avec collecte de jouets neufs (sans emballages cadeaux) au profit de la Fabrique à sourires de l’Hôpital de Bourges (remis à la Compagnie des Nez en Plus). Départ à 14h00 rue des Maisons blanches à Bouzais et arrivée à 16h au Marché de Noël de Saint-Amand-Montrond, Place de la République. Déguisements er décorations des motos sur le thème de Noël appréciés. .
Rue des Maisons Blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 90 93
English :
Organized by Vitrines Saint-Amandoises
German :
Organisiert von den Vitrines Saint-Amandoises
Italiano :
Organizzato da Vitrines Saint-Amandoises
Espanol :
Organizado por Vitrines Saint-Amandoises
L’événement Parade à motos Bouzais-Saint-Amand-Montrond Bouzais a été mis à jour le 2025-11-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE