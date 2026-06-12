Ganges

PARADE À ROULETTES

Départ voie verte Ganges Sumène Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

En vélo, en trottinette ou patin, rejoignez le festival les Transes Cévenoles à l’occasion d’une parade décalée, déguisée et festive.

Nouveauté 2026 Faites équipe et tentez de remporter notre première course de mini vélos organisée en milieu de parcours.

Rendez-vous au départ de la voie verte du côté de Ganges pour suivre un cortège musical et coloré jusqu’à Sumène.

Déguisements bienvenus!

Cet évènement est possible grâce à l’engagement des bénévoles du festival, du soutien technique de Radio Escapades et des prêts logistiques de Sésame Recyclerie et du Café de la Place .

Départ voie verte Ganges Sumène Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English : PARADE À ROULETTES

By bike, scooter or skate, join the Transes Cévenoles festival for a festive parade in disguise.

L’événement PARADE À ROULETTES Ganges a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34