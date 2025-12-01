Parade Blanche 2025 Le Havre

Parade Blanche 2025

Quai de Southampton Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

La Parade Blanche est un temps fort de Noël au Havre. Ce défilé nocturne attire chaque année des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féérique.

Dimanche 14 décembre, la traditionnelle parade blanche partira de la Catène de Containers pour rejoindre la rue de Paris et le quai Lamblardie. Le Comité des Fêtes invite chacun à s’habiller en blanc et à se munir de lampions. La soirée se clôturera sur le parvis de l’Hôtel de Ville, dès 17h30, avec un moment convivial autour d’une boisson chaude (vin ou chocolat) et d’animations musicales (fanfares et chorale). Venez nombreux ! .

+33 2 35 22 68 76

English : Parade Blanche 2025

