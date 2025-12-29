Parade Comic Circus avec la Cie Labo M Arts Village Saint-Lary-Soulan

Parade Comic Circus avec la Cie Labo M Arts

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Un Cortège complètement Circus ! Une Tribu complètement Loufoque !

Acrobates, jongleurs, échassiers, clowns, comédiens et danseurs… tous maquillés, costumés, agités et excités !

Un cocktail d’artistes circassiens accompagné de leur Zikosphère, prêt à diffuser musique, énergie et bonne humeur grâce à leurs prouesses gestuelles, jonglerie lumineuse et performances enflammées.

Gratuit Départ Office de tourisme Arrivée au terrain Banino pour le final .

Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

A completely Circus procession! A completely wacky Tribe!

Acrobats, jugglers, stilt-walkers, clowns, comedians and dancers? all made-up, costumed, restless and excited!

A cocktail of circus artists accompanied by their Zikosphere, ready to spread music, energy and good humor with their gestural prowess, light juggling and fiery performances.

