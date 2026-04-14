Tours

Parade dans la ville · transformer

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 17:30:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Performance collaborative dans le cadre de l’exposition Breaking Free de Lieven De Boeck.

Performance collaborative dans le cadre de l’exposition Breaking Free de Lieven De Boeck.

À l’occasion de la fin de son exposition au CCC OD, l’artiste Lieven De Boeck, les étudiant·es du DN MADE mode lycée Choiseul et les élèves de danse contemporaine de la MJC de Joué-lès-Tours vous invitent à célébrer le mouvement lors d’une parade de couleurs, de tissus et de corps où la lutte se change en joie, et la joie en résistance.

programme

• 17h30 nef le groupe de perfectionnement en danse contemporaine InspiR’ (chorégraphe Justine Demeulemeester) de la MJC de Joué-lès-Tours activera l’exposition avec une chorégraphie originale

• 17h45 départ de la parade, avec les les étudiant·es de 1ère année du DN MADE mode du lycée Choiseul de Tours .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

Collaborative performance as part of the exhibition Breaking Free by Lieven De Boeck.

L’événement Parade dans la ville · transformer Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37