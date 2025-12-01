Parade dansée de Noël Angoulême
Parade dansée de Noël Angoulême lundi 22 décembre 2025.
Parade dansée de Noël
Place de la Bussate Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-22
Embarquez avec l’atelier de danse de Katia Seguin pour une déambulation dansante, de la place de la Bussate à la place Francis Louvel.
Place de la Bussate Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
Join Katia Seguin’s dance workshop for a dancing stroll from Place de la Bussate to Place Francis Louvel.
German :
Begeben Sie sich mit dem Tanzatelier von Katia Seguin auf eine tänzerische Wanderung vom Place de la Bussate zum Place Francis Louvel.
Italiano :
Unitevi al laboratorio di danza di Katia Seguin per una passeggiata di danza da Place de la Bussate a Place Francis Louvel.
Espanol :
Únase al taller de danza de Katia Seguin para un paseo de danza desde la Place de la Bussate hasta la Place Francis Louvel.
