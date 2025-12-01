Parade dansée de Noël Angoulême

Parade dansée de Noël

Place de la Bussate Angoulême Charente

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-22

Embarquez avec l’atelier de danse de Katia Seguin pour une déambulation dansante, de la place de la Bussate à la place Francis Louvel.

Place de la Bussate Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Join Katia Seguin’s dance workshop for a dancing stroll from Place de la Bussate to Place Francis Louvel.

German :

Begeben Sie sich mit dem Tanzatelier von Katia Seguin auf eine tänzerische Wanderung vom Place de la Bussate zum Place Francis Louvel.

Italiano :

Unitevi al laboratorio di danza di Katia Seguin per una passeggiata di danza da Place de la Bussate a Place Francis Louvel.

Espanol :

Únase al taller de danza de Katia Seguin para un paseo de danza desde la Place de la Bussate hasta la Place Francis Louvel.

