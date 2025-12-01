Parade de Clôture de Noël à Haguenau Haguenau

Parade de Clôture de Noël à Haguenau

Un moment inoubliable pour petits et grands, à partager en famille pour clore en beauté le merveilleux temps de Noël à Haguenau.

Pour terminer les fêtes en beauté, Haguenau vous invite à vivre une soirée féérique et spectaculaire au cœur de la ville !

Deux spectacles grandioses animeront les rues

– Les Gnomikys, petits êtres malicieux venus d’un monde enchanté, vous entraîneront dans leur univers plein de malice et de poésie.

– Les Abysses de la compagnie Remue Ménage vous plongeront dans un défilé lumineux et aquatique, peuplé de créatures marines majestueuses et fascinantes.

À partir de 17h30, laissez-vous emporter par la magie de la parade musique, lumières et personnages fantastiques transformeront le centre-ville en un véritable théâtre à ciel ouvert !

Informations et horaires

Mardi 30 décembre dès 17h30 Centre-ville de Haguenau

Venez rêver, vibrer… et célébrer la fin des fêtes dans la plus belle des ambiances ! 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

English :

An unforgettable moment for young and old, to be shared with the whole family as a fitting end to the wonderful Christmas season in Haguenau.

German :

Ein unvergesslicher Moment für Groß und Klein, den Sie mit Ihrer Familie teilen können, um die wunderbare Weihnachtszeit in Haguenau gebührend abzuschließen.

Italiano :

Un momento indimenticabile per grandi e piccini, da condividere con tutta la famiglia e che conclude la splendida stagione natalizia di Haguenau.

Espanol :

Un momento inolvidable para grandes y pequeños, para compartir con toda la familia y poner fin a la maravillosa temporada navideña en Haguenau.

