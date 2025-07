Parade de clôture du Festival du Houblon Haguenau

Début : Dimanche 2025-08-24 15:00:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

2025-08-24

Pour la journée de clôture, tous les ensembles folkloriques, artistes, orchestres et fanfares défilent dans une ambiance joyeuse et colorée à 15h. Les rues s’animent au rythme des musiques et des danses, offrant un véritable tour du monde culturel pour cette ultime journée de festival ! Retrouvez ensuite les ensembles invités et les associations haguenauviennes sur les 3 podiums du centre -ville à partir de 17h.

Podium Forum :

17h Honduras

17h15 Slovaquie

17h30 Pays-Bas

17h45 Chayonas Country Club

18h Île de Guam

18h15 Groupe Folklorique Barberousse

18h30 Inde

Podium Décapole Moulin :

17h Zumba (Atomic Fit Dance)

17h15 Congo

17h30 Serbie

17h45 Arts Populaires d’Hùpferdänzer

18h Ouzbékistan

18h15 Zumba (Atomic Fit Dance)

Podium Décapole Tanneurs :

17h Poutou de Toulouse

17h15 Batucada Loco

17h30 Italie

17h45 Mexique .

Place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

English :

For the closing day, all the folk ensembles, artists, orchestras and brass bands take to the stage in a joyous and colorful atmosphere. The streets come alive to the rhythm of music and dance, offering a veritable cultural world tour for this final day of the festival!

German :

Am Abschlusstag ziehen alle Folkloreensembles, Künstler, Orchester und Blaskapellen in einer fröhlichen und farbenfrohen Atmosphäre vorbei. Die Straßen beleben sich im Rhythmus der Musik und der Tänze und bieten an diesem letzten Festivaltag eine wahre kulturelle Weltreise!

Italiano :

Nella giornata conclusiva, tutti i gruppi folkloristici, gli artisti, le orchestre e le bande di ottoni salgono sul palco in un’atmosfera gioiosa e colorata. Le strade si animano al ritmo della musica e della danza, offrendo un vero e proprio giro del mondo culturale per questa giornata conclusiva del festival!

Espanol :

El día de la clausura, todos los conjuntos folclóricos, artistas, orquestas y bandas de música suben al escenario en un ambiente alegre y colorista. Las calles se animan al ritmo de la música y la danza, ofreciendo una auténtica vuelta al mundo cultural en este último día del festival

