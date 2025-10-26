Parade de départ de la Transat Café L’Or Le Havre Noramndie Le Havre

Parade de départ de la Transat Café L’Or Le Havre Noramndie Le Havre dimanche 26 octobre 2025.

Parade de départ de la Transat Café L’Or Le Havre Noramndie

Quai des Abeilles Le Havre Seine-Maritime

Dimanche 26 octobre, c’est le grand départ de la Transat Café L’Or Le Havre Normandie ! Après une parade des voiliers jusqu’à la ligne de départ, les skippers prendront le large en début d’après-midi.

Entre 10h et 13h, le public pourra saluer une dernière fois les concurrents lors d’une grande parade sur le quai des Abeilles. Les 72 bateaux défileront le long du quai de Southampton, au plus près des spectateurs, qui bénéficieront d’une tribune installée pour l’occasion.

La parade sera commentée en direct pour ne rien manquer ! Le public pourra également profiter d’une distribution gratuite de café L’Or, dans une ambiance festive portée par des musiques antillaises et un DJ set.

4 classes, 4 parcours, 4 départs différents !

Pour assurer la sécurité des skippers et un passage de ligne bien dégagé, le départ se fera en quatre vagues, une par classe, espacées de 15 minutes chacune. Tous s’élanceront de la même ligne de départ d’abord les ULTIM, suivis des Ocean Fifty, puis les IMOCA et enfin les Class40.

Les horaires de départ

À 14h ULTIM

À 14h15 Ocean Fifty

À 14h30 IMOCA

À 14h45 Class40

Points de vue Esplanade Nelson Mandela Quai des Abeilles Esplanade Jacques Chirac .

Quai des Abeilles Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

