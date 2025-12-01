Parade de feu en musique

Rue Carnot et place de l’église Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-12 17:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Parade de feu en musique au coeur du centre commerçant de Saujon

.

Rue Carnot et place de l’église Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Musical fire parade in the heart of Saujon’s shopping center

German :

Feuerparade mit Musik im Herzen des Einkaufszentrums von Saujon

Italiano :

Parata musicale di fuoco nel cuore del centro commerciale di Saujon

Espanol :

Desfile musical de fuegos artificiales en pleno centro comercial de Saujon

L’événement Parade de feu en musique Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon