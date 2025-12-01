Parade de feu en musique Saujon
Parade de feu en musique Saujon vendredi 12 décembre 2025.
Parade de feu en musique
Rue Carnot et place de l’église Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-12 17:30:00
2025-12-12
Parade de feu en musique au coeur du centre commerçant de Saujon
Rue Carnot et place de l’église Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Musical fire parade in the heart of Saujon’s shopping center
German :
Feuerparade mit Musik im Herzen des Einkaufszentrums von Saujon
Italiano :
Parata musicale di fuoco nel cuore del centro commerciale di Saujon
Espanol :
Desfile musical de fuegos artificiales en pleno centro comercial de Saujon
L’événement Parade de feu en musique Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon