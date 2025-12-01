Parade de Noël à Châteauroux Châteauroux
samedi 13 décembre 2025
Parade de Noël à Châteauroux
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La parade de Noël signe son retour à Châteauroux le samedi 13 décembre !
Le samedi 13 Châteauroux se transforme en véritable royaume enchanté !
Les rues s’illuminent, les chars scintillent et même les lutins ont sorti leurs plus beaux bonnets à pompons. Entre les chansons de Noël qui résonnent partout et le Père Noël qui salue depuis son char, impossible de ne pas retomber en enfance !
Cette année, six chars aux couleurs des dessins animés réalisés par l’association FLASH 36 défileront dans les rues de Châteauroux.
Rendez-vous est donné au Hall des expositions de Belle-Isle à 17h pour une arrivée en centre-ville avec un passage par l’avenue Marcel-Lemoine et les rues Victor-Hugo et Jean-Jacques-Rousseau.
Vous souhaitez participer à la fabrication ou à la décoration de l’un des chars ? Contactez sans plus attendre l’association FLASH 36 au 06 61 33 64 95. .
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 61 33 64 95
English :
The Christmas Parade returns to Châteauroux on Saturday, December 13!
German :
Die Weihnachtsparade kehrt am Samstag, den 13. Dezember, nach Châteauroux zurück!
Italiano :
La parata di Natale torna a Châteauroux sabato 13 dicembre!
Espanol :
El desfile de Navidad vuelve a Châteauroux el sábado 13 de diciembre
