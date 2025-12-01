Parade de Noël à Châteauroux Châteauroux

Parade de Noël à Châteauroux

Samedi 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

La parade de Noël signe son retour à Châteauroux le samedi 13 décembre !

Le samedi 13 Châteauroux se transforme en véritable royaume enchanté !

Les rues s’illuminent, les chars scintillent et même les lutins ont sorti leurs plus beaux bonnets à pompons. Entre les chansons de Noël qui résonnent partout et le Père Noël qui salue depuis son char, impossible de ne pas retomber en enfance !

Cette année, six chars aux couleurs des dessins animés réalisés par l’association FLASH 36 défileront dans les rues de Châteauroux.

Rendez-vous est donné au Hall des expositions de Belle-Isle à 17h pour une arrivée en centre-ville avec un passage par l’avenue Marcel-Lemoine et les rues Victor-Hugo et Jean-Jacques-Rousseau.

Vous souhaitez participer à la fabrication ou à la décoration de l’un des chars ? Contactez sans plus attendre l’association FLASH 36 au 06 61 33 64 95. .

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 61 33 64 95

The Christmas Parade returns to Châteauroux on Saturday, December 13!

Die Weihnachtsparade kehrt am Samstag, den 13. Dezember, nach Châteauroux zurück!

La parata di Natale torna a Châteauroux sabato 13 dicembre!

El desfile de Navidad vuelve a Châteauroux el sábado 13 de diciembre

