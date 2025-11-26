PARADE DE NOEL À LODÈVE Lodève
PARADE DE NOEL À LODÈVE Lodève samedi 20 décembre 2025.
PARADE DE NOEL À LODÈVE
Boulevard de la Liberté Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Parade de Noël dans les rues de Lodève! Soyez prêt pour le départ de la belle parade de Noël! Les chars aux couleurs de Noël, Princesses, fanfare du Réveil Lodévois, Batucada Batida Viva, cie Joyeuse Gravité…
Même le Père-Noël devrait être au rendez-vous!
Départ: 16h30 Boulevard de la Liberté
Arrivée: Place du Marché
Parade de Noël dans les rues de Lodève! Soyez prêt pour le départ de la belle parade de Noël! Les chars aux couleurs de Noël, Princesses, fanfare du Réveil Lodévois, Batucada Batida Viva, cie Joyeuse Gravité…
Même le Père-Noël devrait être au rendez-vous!
Départ: 16h30 Boulevard de la Liberté
Arrivée: Place du Marché .
Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00
English :
Christmas parade in the streets of Lodève! Get ready for the start of the beautiful Christmas parade! Floats in Christmas colors, Princesses, Réveil Lodévois brass band, Batucada Batida Viva, Joyeuse Gravité company…
Even Santa Claus should be there!
Departure: 16:30 Boulevard de la Liberté
Arrival: Place du Marché
German :
Weihnachtsparade in den Straßen von Lodève! Machen Sie sich bereit für den Start der Weihnachtsparade! Die Wagen in den Weihnachtsfarben, Prinzessinnen, die Blaskapelle Réveil Lodévois, die Batucada Batida Viva, das Ensemble Joyeuse Gravité…
Sogar der Weihnachtsmann sollte dabei sein!
Start: 16.30 Uhr Boulevard de la Liberté
Ankunft: Place du Marché
Italiano :
Sfilata natalizia per le vie di Lodève! Preparatevi per l’inizio della bellissima parata di Natale! Carri allegorici con i colori del Natale, principesse, banda di ottoni Réveil Lodévois, Batucada Batida Viva, compagnia Joyeuse Gravité…
Anche Babbo Natale dovrebbe essere presente!
Inizio: 16:30 Boulevard de la Liberté
Arrivo: Piazza del Mercato
Espanol :
¡Desfile navideño por las calles de Lodève! ¡Prepárate para el inicio del hermoso desfile de Navidad! Carrozas con los colores de la Navidad, princesas, la banda de música Réveil Lodévois, Batucada Batida Viva, la compañía Joyeuse Gravité…
¡Incluso Papá Noel debería estar allí!
Inicio: 16:30 Boulevard de la Liberté
Fin: Place du Marché
L’événement PARADE DE NOEL À LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC