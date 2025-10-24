Parade de noël avec la Cie Culture son Village Saint-Lary-Soulan

Parade de noël avec la Cie Culture son Village Saint-Lary-Soulan vendredi 24 octobre 2025.

Parade de noël avec la Cie Culture son

Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Plongez au cœur de la magie de Noël avec une déambulation musicale authentique et chaleureuse.

Le Père Noël en personne, accompagné de ses joyeux complices, investit les rues pour une célébration inoubliable. Laissez-vous emporter par l’esprit des fêtes et revivez la tradition de Noël dans toute sa splendeur avec la parade de la Cie Culture Son.

Gratuit .

Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with a warm and authentic musical parade.

Santa Claus himself, accompanied by his merry men, takes to the streets for an unforgettable celebration. Let yourself be carried away by the festive spirit and relive Christmas traditions in all their splendor with the Cie Culture Son parade.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsfestes mit einer authentischen und herzlichen musikalischen Wanderung.

Der Weihnachtsmann selbst, begleitet von seinen fröhlichen Komplizen, erobert die Straßen für eine unvergessliche Feier. Lassen Sie sich von der Festtagsstimmung mitreißen und erleben Sie die Weihnachtstradition in all ihrer Pracht mit der Parade der Cie Culture Son.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con un’autentica e calorosa parata musicale.

Babbo Natale in persona, accompagnato dai suoi allegri uomini, scende in strada per una festa indimenticabile. Lasciatevi trasportare dallo spirito festivo e rivivete la tradizione natalizia in tutto il suo splendore con la parata di Cie Culture Son.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad con un auténtico y cálido desfile musical.

El mismísimo Papá Noel, acompañado de sus alegres hombres, toma las calles para una celebración inolvidable. Déjese llevar por el espíritu festivo y reviva la tradición navideña en todo su esplendor con el desfile de Cie Culture Son.

L’événement Parade de noël avec la Cie Culture son Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de St Lary|CDT65