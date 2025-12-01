Parade de Noël Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs
Parade de Noël Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs vendredi 19 décembre 2025.
Parade de Noël menée par la troupe Festi’Circus de l’Association Festi’Arts.Rendez-vous à l’Espace Jean Moreaux à partir de 18h30.Départ à 19h pour un défilé dans les rues.
Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 9 85 11 45 61 espacejeanmoreaux@gmail.com
English :
Christmas parade led by the Festi’Circus troupe from the Festi’Arts Association, meeting at Espace Jean Moreaux from 6:30 p.m. Departure at 7 p.m. for a parade through the streets.
