Parade de Noël Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs

Parade de Noël

Parade de Noël Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs vendredi 19 décembre 2025.

Parade de Noël

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Parade de Noël menée par la troupe Festi’Circus de l’Association Festi’Arts.Rendez-vous à l’Espace Jean Moreaux à partir de 18h30.Départ à 19h pour un défilé dans les rues.
  .

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 9 85 11 45 61  espacejeanmoreaux@gmail.com

English :

Christmas parade led by the Festi’Circus troupe from the Festi’Arts Association, meeting at Espace Jean Moreaux from 6:30 p.m. Departure at 7 p.m. for a parade through the streets.

L’événement Parade de Noël Bairon et ses environs a été mis à jour le 2025-11-29 par Ardennes Tourisme