Parade de Noël Espace Jean Moreaux Bairon et ses environs

Parade de Noël

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Parade de Noël menée par la troupe Festi’Circus de l’Association Festi’Arts.Rendez-vous à l’Espace Jean Moreaux à partir de 18h30.Départ à 19h pour un défilé dans les rues.

.

Espace Jean Moreaux 4 rue Cadot Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 9 85 11 45 61 espacejeanmoreaux@gmail.com

English :

Christmas parade led by the Festi’Circus troupe from the Festi’Arts Association, meeting at Espace Jean Moreaux from 6:30 p.m. Departure at 7 p.m. for a parade through the streets.

L’événement Parade de Noël Bairon et ses environs a été mis à jour le 2025-11-29 par Ardennes Tourisme