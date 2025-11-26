Parade de Noël

centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Défilé dans la ville du char du Père Noël avec Mickey et Minnie.

Programme

14h, premier passage du char.

15h, séance photo avec le Père Noël (Halle Bernadette Jougleux).

15h30, deuxième passage du char.

16h30, séance photo avec le Père Noël (Halle Bernadette Jougleux).

17h, troisième passage du char.

(Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les besoins.)

Parcours du char Mairie, Fronton, Église, Place Sorhainde, Parc Saint-Joseph (Halle Bernadette Jougleux). .

centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English : Parade de Noël

German : Parade de Noël

Italiano :

Espanol : Parade de Noël

L’événement Parade de Noël Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cambo les Bains