Parade de Noël Champagnole

Champagnole Jura

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

Le temps d’un instant, les rues s’illuminent et la magie prend vie… Trois grands ours lumineux ouvrent le cortège, guidant petits et grands dans un monde merveilleux.

Suivent les chars scintillants, où les lutins et mascottes accompagnent le Père Noël, venu spécialement saluer la ville avant de commencer sa grande tournée. L’ensemble accompagné par les rythmes entraînants de la Funky Clique d’Ornans et de Pétronille qui animera la place de la Mairie avec un répertoire de chansons spéciales Noël.

La soirée s’achèvera avec un grand feu d’artifice.

Tout public, accès libre. .

Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

