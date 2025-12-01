Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval ! Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval !

Place de l’Hôtel de Ville Centre ville d’Auxerre Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

.

Place de l’Hôtel de Ville Centre ville d’Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval ! Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)