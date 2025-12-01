Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval ! Place de l’Hôtel de Ville Auxerre
Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval ! Place de l’Hôtel de Ville Auxerre vendredi 19 décembre 2025.
Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval !
Place de l’Hôtel de Ville Centre ville d’Auxerre Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:30:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
.
Place de l’Hôtel de Ville Centre ville d’Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Parade de Noël d’Auxerre 2025 Fiers à Cheval ! Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)