Parade de Noël de tracteurs illuminés Poursac
Poursac Charente
Départ de Poursac à 17h30, traversée de Verteuil sur Charente, Barro Condac, arrivée à Ruffec (champ de foire) vers 19h30.
Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50
English :
Leaving Poursac at 5.30pm, crossing Verteuil sur Charente, Barro Condac, arriving in Ruffec (champ de foire) at around 7.30pm.
