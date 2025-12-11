Parade de Noël de tracteurs illuminés

Poursac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Départ de Poursac à 17h30, traversée de Verteuil sur Charente, Barro Condac, arrivée à Ruffec (champ de foire) vers 19h30.

.

Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50

English :

Leaving Poursac at 5.30pm, crossing Verteuil sur Charente, Barro Condac, arriving in Ruffec (champ de foire) at around 7.30pm.

L’événement Parade de Noël de tracteurs illuminés Poursac a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente