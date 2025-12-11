Parade de Noël de tracteurs illuminés Ruffec
Parade de Noël de tracteurs illuminés Ruffec samedi 13 décembre 2025.
Parade de Noël de tracteurs illuminés
Champ de foire Ruffec Charente
Parade de tracteurs illuminés, Arrivée au champ de foire vers 19h30 des tracteurs partis de Poursac à 17h30,
Champ de foire Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50
English :
Parade of illuminated tractors, arriving at the fairground at around 7:30pm for the tractors that left Poursac at 5:30pm,
