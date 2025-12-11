Parade de Noël de tracteurs illuminés Ruffec

Parade de Noël de tracteurs illuminés

Champ de foire Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Parade de tracteurs illuminés, Arrivée au champ de foire vers 19h30 des tracteurs partis de Poursac à 17h30,

Champ de foire Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 21 22 50

English :

Parade of illuminated tractors, arriving at the fairground at around 7:30pm for the tractors that left Poursac at 5:30pm,

