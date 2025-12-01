Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville Croix-Mare

Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Les Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville défileront en tracteurs décorés dans une ambiance festive. Ils partiront de Sainte-Austreberthe à 18h, passeront par Fréville vers 20h45 et arriveront à Croix-Mare vers 21h. Là, vous pourrez partager un moment chaleureux, échanger et prendre quelques photos. Buvette et petite restauration sur place. .

Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie

