Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville Croix-Mare vendredi 19 décembre 2025.
Début : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Les Jeunes Agriculteurs de Pissy-Pôville défileront en tracteurs décorés dans une ambiance festive. Ils partiront de Sainte-Austreberthe à 18h, passeront par Fréville vers 20h45 et arriveront à Croix-Mare vers 21h. Là, vous pourrez partager un moment chaleureux, échanger et prendre quelques photos. Buvette et petite restauration sur place. .
