Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs Salle Ty Goudor Dirinon

Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs

Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:20:00

fin : 2025-12-19 19:45:00

Date(s) :

2025-12-19

Rendez-vous à Ploudiry pour le départ de la parade 2025 !

18h20 départ à Ploudiry

18h 30 La Martyre

18h50 Tréflévénez

19h20 Saint-Urbain

Arrivée à Dirinon à 19h45, Salle Ty Goudor !

Crêpes, buvette, vin chaud, chocolat chaud sur place.

Parade organisée par les Jeunes Agriculteurs de Landerneau-Daoulas et l’association Di’riboul. .

Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon 29460 Finistère Bretagne

L’événement Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs Dirinon a été mis à jour le 2025-12-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS