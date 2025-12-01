Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs Salle Ty Goudor Dirinon
Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs Salle Ty Goudor Dirinon vendredi 19 décembre 2025.
Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs
Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:20:00
fin : 2025-12-19 19:45:00
Date(s) :
2025-12-19
Rendez-vous à Ploudiry pour le départ de la parade 2025 !
18h20 départ à Ploudiry
18h 30 La Martyre
18h50 Tréflévénez
19h20 Saint-Urbain
Arrivée à Dirinon à 19h45, Salle Ty Goudor !
Crêpes, buvette, vin chaud, chocolat chaud sur place.
Parade organisée par les Jeunes Agriculteurs de Landerneau-Daoulas et l’association Di’riboul. .
Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon 29460 Finistère Bretagne
English :
L’événement Parade de Noël des Jeunes Agriculteurs Dirinon a été mis à jour le 2025-12-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS