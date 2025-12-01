Parade de Noël des véhicules anciens Noël à Chartres 2025

Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Les passionnés de Volkswagen et d’illuminations de Noël se réunissent pour vous faire vivre la féerie de Noël !

Une parade de Noël composée de véhicules anciens Volkswagen (coccinelle, combi, 181 …) illuminés défilera autour du centre-ville. Départ de la résidence Montana (rue du 14 juillet) puis passage par la gare de Chartres, la place Drouaise, la place Morard, le boulevard Chasles, la place des Épars. La parade fera un arrêt place Châtelet vers 19h30-19h45 pour découvrir les véhicules décorés. Cet événement est organisé par les Vitrines C’Chartres en partenariat avec l’association Bug’z in Beauce. .

Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Volkswagen and Christmas light enthusiasts come together to bring you the magic of Christmas!

German :

Die Liebhaber von Volkswagen und der Weihnachtsbeleuchtung kommen zusammen, um Ihnen den Zauber der Weihnacht zu vermitteln!

Italiano :

Volkswagen e gli appassionati di luci natalizie si uniscono per regalarvi la magia del Natale!

Espanol :

Volkswagen y los entusiastas de las luces navideñas se unen para traerte la magia de la Navidad

L’événement Parade de Noël des véhicules anciens Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES