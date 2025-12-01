Parade de Noël Dompierre-sur-Besbre
Parade de Noël Dompierre-sur-Besbre vendredi 12 décembre 2025.
Parade de Noël
06 86 10 95 63 Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Marché de Noël à Dompierre-sur-Besbre. Possibilité de se restaurer place Yves Déret, sous le chapiteau et de consommer local chez les commerçants
.
English :
Christmas market in Dompierre-sur-Besbre. Eat at Place Yves Déret, under the big top, and buy local products from local retailers
German :
Weihnachtsmarkt in Dompierre-sur-Besbre. Möglichkeit, auf dem Place Yves Déret oder im Festzelt zu essen und bei den Händlern lokal zu konsumieren
Italiano :
Mercatino di Natale a Dompierre-sur-Besbre. Si può mangiare in Place Yves Déret, sotto il tendone, e acquistare prodotti locali dai commercianti della zona
Espanol :
Mercado de Navidad en Dompierre-sur-Besbre. Podrá comer en la plaza Yves Déret, bajo la carpa, y comprar productos locales a los comerciantes de la zona
L’événement Parade de Noël Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire