Parade de Noël et bouquet d’artifice Fort-Mahon-Plage

Parade de Noël et bouquet d’artifice Fort-Mahon-Plage mardi 30 décembre 2025.

Parade de Noël et bouquet d’artifice

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 17:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Venez assister à la grande parade de Noël constituée de plusieurs chars illuminés, réalisés par l’association les Chars en Fête.

Départ de la Mairie de Fort Mahon Plage à la tombée de la nuit, cortège illuminé qui défilera dans l’avenue de la Plage.

Bouquet d’artifice à l’arrivée des chars sur le front de mer.

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

Come and watch the grand Christmas parade of illuminated floats, created by the Chars en Fête association.

Departing from the Mairie de Fort Mahon Plage at dusk, the illuminated procession parades down the Avenue de la Plage.

Fireworks display at the arrival of the floats on the seafront.

German :

Erleben Sie die große Weihnachtsparade, die aus mehreren beleuchteten Wagen besteht, die von der Vereinigung Les Chars en Fête hergestellt werden.

Bei Einbruch der Dunkelheit startet der beleuchtete Umzug am Rathaus von Fort Mahon Plage und zieht durch die Avenue de la Plage.

Feuerwerk bei der Ankunft der Wagen an der Strandpromenade.

Italiano :

Venite ad assistere alla sfilata natalizia di carri illuminati organizzata dall’associazione Chars en Fête.

Partendo dal Municipio di Fort Mahon Plage al tramonto, il corteo illuminato sfilerà lungo l’Avenue de la Plage.

Spettacolo pirotecnico all’arrivo dei carri sul lungomare.

Espanol :

Asista al desfile navideño de carrozas iluminadas organizado por la asociación Chars en Fête.

Al anochecer, el desfile iluminado saldrá del Ayuntamiento de Fort Mahon Plage y recorrerá la Avenue de la Plage.

Castillo de fuegos artificiales a la llegada de las carrozas al paseo marítimo.

L’événement Parade de Noël et bouquet d’artifice Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON