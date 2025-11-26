PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE Villeneuve-lès-Béziers
PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE Villeneuve-lès-Béziers dimanche 14 décembre 2025.
PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE
Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Venez nombreux assister à cette parade qui se poursuivra par un feu d’artifice.
Parade de Noël dans Villeneuve + feu d’artifice
18h départ de la parade Espace des Libertés Gérard Saumade
19h30 Flashmob
20h feu d’artifice Stade Fernand Gleizes
Gratuit
Contact 04 67 39 47 80 (Accueil de la Mairie) .
Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80
English :
Come one, come all to this parade which will continue with a fireworks display.
German :
Kommen Sie zahlreich zu dieser Parade, die mit einem Feuerwerk fortgesetzt wird.
Italiano :
Venite tutti a questa parata che proseguirà con uno spettacolo pirotecnico.
Espanol :
Vengan todos a este desfile que continuará con un espectáculo de fuegos artificiales.
L’événement PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE