PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez nombreux assister à cette parade qui se poursuivra par un feu d’artifice.

Parade de Noël dans Villeneuve + feu d’artifice

18h départ de la parade Espace des Libertés Gérard Saumade

19h30 Flashmob

20h feu d’artifice Stade Fernand Gleizes

Gratuit

Contact 04 67 39 47 80 (Accueil de la Mairie) .

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

Come one, come all to this parade which will continue with a fireworks display.

German :

Kommen Sie zahlreich zu dieser Parade, die mit einem Feuerwerk fortgesetzt wird.

Italiano :

Venite tutti a questa parata che proseguirà con uno spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Vengan todos a este desfile que continuará con un espectáculo de fuegos artificiales.

L’événement PARADE DE NOËL ET FEU D’ARTICE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE