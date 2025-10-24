Parade de Noël : fabriquez vos lanternes ! Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 09:00 – 12:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

Du mercredi 22 au samedi 25 octobre 2025 au Théâtre LigériaSoyez complices du traditionnel défilé de fin d’année !Bricoleurs de génie, Les Rémouleurs vous aident à fabriquer votre propre lanterne pendant les vacances de la Toussaint.Il faut s’inscrire à deux créneaux d’atelier : 3h pour créer la structure en osier et 3h pour l’encollage du papier. Quelle forme aura votre lanterne ?PratiqueDu mercredi 22 au samedi 25 octobre de 9h-12h / 14h-17h au Théâtre ligéria- dès 6 ans avec l’aide d’un adulte- dès 12 ans en autonomieGratuit sur réservation auprès de la billetterie

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com