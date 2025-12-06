Parade de Noël

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:45:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Parade de Noël

Venez vous joindre aux bénévoles de l’association des fêtes historiques de Ferrière pour la parade de Noël ! Déambulation de la place St Macé, la Grande rue, la place du Martroi puis place des églises pour finir sur l’esplanade pour l’inauguration du marché de Noël de Ferrières-en-Gâtinais, organisé conjointement par le comité des fêtes et la municipalité. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 00 afhfferrieres@gmail.com

English :

Christmas Parade

