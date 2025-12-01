Parade de Noël Le Drennec
Parade de Noël Le Drennec samedi 13 décembre 2025.
Parade de Noël
Le Drennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:20:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Plabennec vous invitent à découvrir une parade unique des tracteurs décorés et illuminés pour célébrer la magie de Noël !
Une sortie originale à partager en famille, qui émerveillera petits et grands. .
Le Drennec 29860 Finistère Bretagne
English :
L’événement Parade de Noël Le Drennec a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DES ABERS