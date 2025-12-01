Parade de Noël

Loc-Brévalaire Finistère

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les Jeunes Agriculteurs du canton de Plabennec vous invitent à découvrir une parade unique des tracteurs décorés et illuminés pour célébrer la magie de Noël !

Une sortie originale à partager en famille, qui émerveillera petits et grands. .

Loc-Brévalaire 29260 Finistère Bretagne

