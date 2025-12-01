Parade de Noël

Pleumeleuc

13 décembre 2025, 16h30

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, la JA de Montfort-sur-Meu propose une parade de Noël.

Départ à 16h30 de Pleumeleuc, puis passage à Bédée puis La Nouaye pour terminer à Iffendic.

Dans le cortège, une buvette ambulante puis galettes saucisses à l’arrivée. .

Pleumeleuc, Ille-et-Vilaine, Bretagne

