Parade de Noël Pleumeleuc

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le samedi 13 décembre, la JA de Montfort-sur-Meu propose une parade de Noël.
Départ à 16h30 de Pleumeleuc, puis passage à Bédée puis La Nouaye pour terminer à Iffendic.
Dans le cortège, une buvette ambulante puis galettes saucisses à l’arrivée. .
