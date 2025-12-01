Parade de Noël Pleumeleuc

Parade de Noël Pleumeleuc samedi 13 décembre 2025.

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, la JA de Montfort-sur-Meu propose une parade de Noël.
Départ à 16h30 de Pleumeleuc, puis passage à Bédée puis La Nouaye pour terminer à Iffendic.
Dans le cortège, une buvette ambulante puis galettes saucisses à l’arrivée.   .

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

