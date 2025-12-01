Parade de Noël

Place de la Mairie Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les jeunes agriculteurs et le conseil municipal de Plouvien s’associent une nouvelle fois pour vous proposer la parade de Noël des tracteurs.

Ils arriveront de Loc Brévalaire, passeront devant la mairie, descendront la rue de la pharmacie, remonteront au niveau du Prat pour repartir via la chapelle saint Jaoua direction Bourg-Blanc. .

Place de la Mairie Plouvien 29860 Finistère Bretagne

English :

L’événement Parade de Noël Plouvien a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DES ABERS