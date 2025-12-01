Parade de Noël Quand la glace s’embrase Lisieux
131A Rue Roger Aini Lisieux Calvados
Début : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Le samedi 20 décembre à 18h, la parade poétique et lumineuse Quand la glace s’embrase défilera dans les rues, au départ du stade du quartier de Hauteville !
Ce spectacle de l’Académie de Firfol et de l’association Et’Danse par Partélios et le centre socio-culturel CAF de Lisieux vous plonge dans un univers féérique où la glace scintille et la lumière danse dans la nuit. .
