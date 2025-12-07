Parade de Noël Rouen
Parade de Noël Rouen dimanche 7 décembre 2025.
Parade de Noël
Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
10 chars, 120 danseurs et le Père Noël sur son traineau défileront dans les rues de Rouen le 7 décembre. Départ Place des Emmurées à 17h, arrivée vers 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. .
Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
