Parade de Noël Rouen

Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

10 chars, 120 danseurs et le Père Noël sur son traineau défileront dans les rues de Rouen le 7 décembre. Départ Place des Emmurées à 17h, arrivée vers 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.   .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

