Parade de Noël

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

10 chars, 120 danseurs et le Père Noël sur son traineau défileront dans les rues de Rouen le 7 décembre. Départ Place des Emmurées à 17h, arrivée vers 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

