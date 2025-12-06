Parade de Noël Saint-Barthélemy-d’Agenais
Parade de Noël Saint-Barthélemy-d’Agenais samedi 20 décembre 2025.
Parade de Noël
* Saint-Barthélemy-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Parade de Noël à Saint Barthélémy d’Agenais de chars et vieux tracteurs illuminés, Père Noël.
Parade de Noël à Saint Barthélémy d’Agenais de chars et vieux tracteurs illuminés, Père Noël.
Départ du Centre culturel, défilé dans le village et retour au centre culturel
Repas (sur réservation)
Lâcher de ballons. .
* Saint-Barthélemy-d’Agenais 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 37 75 98
English : Parade de Noël
Christmas parade in Saint Barthélémy d’Agenais with illuminated floats and old tractors, Santa Claus.
L’événement Parade de Noël Saint-Barthélemy-d’Agenais a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Val de Garonne