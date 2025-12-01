Parade de Noël Saint-Lô
Parade de Noël Saint-Lô dimanche 14 décembre 2025.
Parade de Noël
60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Dans le cadre de la programmation Saint-Lô fête Noël , rendez-vous le 14 décembre prochain dans le centre-ville de Saint-Lô, pour assister à la traditionnelle parade de Noël.
Départ à 16h à la plage verte ! .
60 Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
