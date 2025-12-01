Parade de Noël

60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Dans le cadre de la programmation Saint-Lô fête Noël , rendez-vous le 14 décembre prochain dans le centre-ville de Saint-Lô, pour assister à la traditionnelle parade de Noël.

Départ à 16h à la plage verte ! .

60 Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

English : Parade de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parade de Noël Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô