Parade de Noël Mairie Salins-les-Bains

Parade de Noël

Mairie 1 Place des Alliés Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

3ème édition de la Parade de Noël avec un spectacle déambulatoire, en centre ville, de le Cie Remue Ménage.

Parade Amoureuse une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain, une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d’amour.

Infos pratiques

la parade partira du parking de l’établissement thermal vers 18h30.

Parcours de la parade

– Parking de l’établissement thermal

– rue de la Liberté

– Place des Alliés

– rue de la République

– Quai Valette

– Place des Salines

– Terminus Place du Pardessus

Vous êtes invités à vous placer le long du parcours puis à vous rendre sur la Place du Pardessus pour le final.

Une buvette-petite restauration se fera au profit du secteur jeunes et des P’tits Eco’loups sur la Place du Pardessus .

Mairie 1 Place des Alliés Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 12 mairie@mairie-salinslesbains.fr

English : Parade de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parade de Noël Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA