Parade de Noël Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour

Parade de Noël
Rue Saint-Symphorien Devant la mairie Suilly-la-Tour Nièvre
Gratuit
2025-12-20 17:30:00
2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Participez à la parade de Noël à Suilly-la-Tour ! Départ devant la mairie à 17h30, pour une déambulation avec le Père Noël et ses lutins, accompagnés des chants des écoles du RPI, jusqu’au Château des Granges, où un spectacle pyromusical aura lieu. Organisé par le comité des fêtes, la municipalité et le Couvent. Si vous souhaitez faire partie des lutins du Père Noël, inscrivez-vous ! .
Rue Saint-Symphorien Devant la mairie Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 28 63
