Parade de Noël Varès

Parade de Noël

L’APE est heureuse de vous annoncer sa grande Parade de Noël !

À partir de 18 heures, petits et grands pourront monter sur les chars magnifiquement décorés et illuminés , accompagnés de vieux tracteurs revisités pour l’occasion. Le Père Noël et son traîneau seront bien sûr de la fête pour partager un moment magique avec les enfants.

N’hésitez pas à venir déguisés pour profiter de belles photos au retour de la parade.

Un repas sera ensuite proposé pour ceux qui le souhaitent, sur réservation.

Nous vous attendons nombreux pour vivre ensemble cette soirée chaleureuse et féérique ! .

Salle des fêtes Varès 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 70 65

Christmas Parade

