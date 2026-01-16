Parade de printemps Techno-Vélo parc Saint-Cyr Rennes Dimanche 22 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une parade festive et musicale, mêlant mobilités douces (vélos, trottinettes, rollers…) et musique électronique, dans les rues de Rennes. Accessible, conviviale et respectueuse de l’environnement, l’…

Une parade festive et musicale, mêlant mobilités douces (vélos, trottinettes, rollers…) et musique électronique, dans les rues de Rennes. Accessible, conviviale et respectueuse de l’environnement, l’événement célèbre la mobilité durable sur fond de fête.

**Départ** : 15h30, au Parc Saint-Cyr (Parc du Théâtre de la Paillette).

**Arrivée** : vers 18h30, à La Prevalaye.

Le trajet précis est défini et disponible via ce lien cartographique. Les participants rouleront au pas, accompagnés de musique diffusée par plusieurs enceintes réparties dans le cortège : [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1budAAJZuFRA6r_jUPAYS6d4bTi_TmDo&usp=sharing](https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1budAAJZuFRA6r_jUPAYS6d4bTi_TmDo&usp=sharing)

Les participants sont invités à se rassembler au Parc Saint-Cyr dès 15h30 pour un départ à 16h00.

Le cortège parcourra le centre-ville dans une ambiance rythmée et festive avant de se terminer vers 18h00 a La Prevalaye, où les participants pourront se disperser.

**Recommandations :

**– Apportez votre vélo ou votre moyen de locomotion préféré (en bon état de fonctionnement).

– Prévoyez des éclairages ou des décorations lumineuses pour plus de visibilité et de fun.

– Respectez les consignes de sécurité et suivez les indications des bénévoles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:00:00.000+01:00

1

technovelorennes@gmail.com https://www.instagram.com/technovelorennes/?hl=fr

parc Saint-Cyr Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

