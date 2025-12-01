Parade de tracteurs illuminés

Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 19:00:00

fin : 2025-12-21 20:30:00

2025-12-21

Les Jeunes Agriculteurs 22 déambuleront au volant de leurs engins décorés de guirlandes lumineuses dans les rues de la Ville au départ du Port de Dahouët suivi par un passage par le bourg de Pléneuf et se dirigeront vers le cœur du Val-André. .

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

