Parade de tracteurs illuminés

Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12 23:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Les Jeunes Agriculteurs de Marmoutier & Saverne proposent une parade de tracteurs illuminés vendredi 12 et samedi 13 décembre ! .

Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91

L’événement Parade de tracteurs illuminés Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région