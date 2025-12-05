Parade des Illuminations

Place de l’église Avessac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

.

Place de l’église Avessac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 91 00 87 mairie@avessac.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parade des Illuminations Avessac a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44