Parade des lutins et visite du Père Noël Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Parade des lutins et visite du Père Noël

Place Jean Jaurès Parvis de la mairie de Morez Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

Venez partager un moment féérique avec les enfants de la commune et les orchestres de l’école lors de la parade des lutins !

Dès 17h, rendez-vous sur le parvis de la mairie pour la préparation du défilé qui marquera le début des illuminations de Noël.

Jusqu’à 20h, profitez d’une ambiance festive avec musique et animation assurées par DJ Night Owl. Les associations de parents d’élèves vous proposeront buvette et petite restauration pour accompagner la soirée.

Arrivée du Père Noël toujours surprenante et originale, il viendra émerveiller petits et grands avant le lancement officiel des illuminations vers 18h, moment magique où il prêtera main-forte au maire pour illuminer la ville ! .

