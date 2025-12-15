Parade des Mascottes

Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Dans le cadre de noël à Saint-Lô, rendez-vous dans le centre-ville pour la fameuse parade des mascottes !

Organisé par Saint-Lô Commerces. .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00 contact@saint-lo.fr

English : Parade des Mascottes

L’événement Parade des Mascottes Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Saint-Lô