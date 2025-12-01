Parade des Pères Noël à moto

Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 15:40:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pour la deuxième année consécutive, la parade des Pères Noël en moto passera par Mont-sur-Meurthe.

C’est plus de 700 motards qui paraderont aux alentours de 15h40 le 13 décembre, pour la joie des petits et des grands, avec une distribution de bonbons.

Le but de cette parade est de récolter des dons de chaque motards pour l’association de l’hôpital des enfants Récré Actions Pédiatriques Didier .

Début du voyage depuis Vandoeuvre les Nancy dès 13h00 pour se rendre à Lunéville.

Soyez nombreux à profiter de leur passage.Tout public

0 .

Mont-sur-Meurthe 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 78 82 17 recreactionspediatriques@free.fr

English :

For the second year running, the Motorcycle Santa Claus Parade will pass through Mont-sur-Meurthe.

More than 700 bikers will be parading around at 3.40pm on December 13, to the delight of young and old alike, with a candy distribution.

The aim of the parade is to collect donations from each biker for the children’s hospital association Récré Actions Pédiatriques Didier .

The journey from Vandoeuvre les Nancy to Lunéville starts at 1pm.

We look forward to seeing you there.

